Dolar
14.10
Euro
15.65
Altın
1,930.75
ETH/USDT
3,003.10
BTC/USDT
44,680.00
BIST 100
1,980.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı siviller Polonya’ya gelmeye devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna ve Moldova'da

Gıda, hijyen malzemesi, battaniye, yatak ve çadır taşıyan tırlardan 5'i Ukrayna'ya, 3'ü Moldova'ya ulaştı.

Sertaç Bulur   | 02.03.2022
AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna ve Moldova'da

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen toplam 8 tır insani yardım malzemesi Moldova ve Ukrayna'da yetkililere teslim edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için gönderilen ve gıda, hijyen malzemesi, battaniye, yatak ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin Ukrayna'da, 3'ünün ise Moldova'da yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, malzemenin teslimi sırasında konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergiu Deaconu'nun "Büyük bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız." dediği aktarıldı.

Moldova’da yapılan teslim törenine Deaconu'nun yanı sıra Acil Durumlar Sorumlusu Albay Alexandru Oprea'nın katıldığı ifade edildiği açıklamada, Romanya'nın Ukrayna sınırında bulunan Siret Sınır Kapısı'nda AFAD ekibi tarafından ihtiyaç sahipleri için yardım dağıtımının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna'daki insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibinin de bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen insani yardım tırlarında 1536 gıda kolisi, 360 aile çadırı, 16 genel maksat çadırı, 680 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 2640 battaniye bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti
Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğini söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğini söyledi

Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı

Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi

AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna ve Moldova'da

AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna ve Moldova'da
Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki

Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki
Estonya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden uzaklaştırılması çağrısında bulundu

Estonya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden uzaklaştırılması çağrısında bulundu