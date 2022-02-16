Dolar
13.63
Euro
15.50
Altın
1,862.13
ETH/USDT
3,068.50
BTC/USDT
43,628.00
BIST 100
2,041.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimi gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Zimbabve, salgının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını açtı

Tufan Aktaş   | 16.02.2022
Zimbabve, salgının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını açtı

Istanbul

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve, Kovid-19 salgınının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını yeniden açtı.

Hükümetten yapılan açıklamada, vaka sayılarında görülen gerilemenin ardından tüm sınır kapılarından geçişlere izin verileceği ifade edildi.

Ülkeye giriş yapanların Kovid-19 aşı belgesi yahut negatif test sonucu ibraz etmesi gerektiğine yer verilen açıklamada, salgına karşı diğer önlemlerin sürdürüleceği aktarıldı.

Mart 2020'de sınırları tamamen kapatan Zimbabve, Aralık 2020'de sınırlardan sadece yük taşıyan kamyon ve tırların geçişine izin vermeye başlamıştı.

Sınır kapılarının kapanmasıyla Güney Afrika'yla bu ülke arasında iş yapan küçük tüccarlar zarara uğramıştı.

15 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar halkın yüzde 28'i en az bir doz aşı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu mart ortasında kaldırılabilir
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı
Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Uzmanından 'Aşı oldum diye rehavete kapılmayın' uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Mutlaka hatırlatma dozu yaptırılmalı

Benzer haberler

Zimbabve, salgının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını açtı

Zimbabve, salgının başından bu yana kapalı olan kara sınırlarını açtı

Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor

Fransa'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu mart ortasında kaldırılabilir

ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı

ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı

Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı
Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi