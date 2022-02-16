AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.
Brüksel
AB ülkelerinin liderleri, 17 Şubat Perşembe günü yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.
AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.