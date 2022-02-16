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Dünya

AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.02.2022
AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek

Brüksel

AB ülkelerinin liderleri, 17 Şubat Perşembe günü yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.

AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.


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