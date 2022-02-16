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Dünya

Trump, Rusya soruşturmasına ilişkin gizli belgeleri yayınlanmasını istedi

Eski ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasına ilişkin gizli belgelerin yayınlanması gerektiğini belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 16.02.2022
Trump, Rusya soruşturmasına ilişkin gizli belgeleri yayınlanmasını istedi

Washington

Eski ABD'nin Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasının kökenlerini araştıran Özel Yetkili Savcı John Durham'ın soruşturmasına ilişkin Fox News yayınında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanlığının Rusya soruşturmasına ilişkin tüm belgeleri açık etme hakkına sahip olduğuna işaret eden Trump, "Bu belgeleri açıklamaları lazım." dedi.

Durham'ın 11 Şubat'ta mahkemeye verdiği dilekçede eski başkan adayı Hillary Clinton'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu kişilerin Rusya soruşturmasına ilişkin delillerle oynadığı iddiasına işaret eden Trump, "Şu ana kadar birçok belgenin gizliliği kaldırıldı, hepsi kaldırılınca büyük şeyler göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.


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