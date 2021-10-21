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Dünya, Koronavirüs

Zengin ülkeler Kovid-19'a karşı aşı sözünü tutmadı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam Novib, yüksek gelirli ülkelerin ve ilaç firmalarının yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yoksul ülkelere verdikleri sözleri yerine getirmediğini açıkladı.

Selman Aksünger   | 21.10.2021
Zengin ülkeler Kovid-19'a karşı aşı sözünü tutmadı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Oxfam Novib yayımladığı "Bir doz gerçeklik" başlıklı raporunda, dünyada aşılara erişimdeki eşitsizliğe dikkati çekti.

Zengin ülkeler ve ilaç firmalarının yoksul ülkelere aşı tedarikiyle ilgili sözlerini tutmadıkları ifade edilen raporda, yoksul ülkelere ulaşması gereken aşının sadece yüzde 14'nün gönderildiği belirtildi.

Raporda, ayrıca aşı firmalarının Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yoksul ülkelere ulaştırması gereken aşıların sadece yüzde 12'sini teslim ettiği değerlendirmesi yer aldı.

Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin COVAX programındaki aşıları aldığı belirtilirken bu ülkelerin, ihtiyaçlarından fazla olan aşıları yoksul ülkelerle paylaşmadığına işaret edildi.

COVAX kapsamında 1,8 milyar doz aşının yoksul ülkelere ulaştırılması gerekirken rapora göre, bugüne kadar sadece 261 milyon doz aşı ulaştırıldı.

Raporda, aşı firmalarının öncelikli olarak yüksek gelirli ülkelere satış yapmayı tercih ettiği vurgulandı.

Aşılara erişimdeki eşitsizliğe değinen Oxfam Novib Politika Danışmanı Ben van Gils, rapora ilişkin açıklamasında, "Zengin ülkeler üçüncü doz aşıları yaparken yoksul ülkelerin birçoğunda iki doz aşısı tamamlananlar yüzde 1'den az." ifadesini kullandı.

Başta Hindistan ve Güney Afrika olmak üzere yüzden fazla ülkenin aşı üreticilerinden patent hakkından feragat etmesi talebinin Avrupa Birliği, Almanya ve Hollanda tarafından reddedildiği raporda hatırlatıldı.

Raporda, Kovid-19 aşılamalarının hızlandırılması ve aşılamada adaletin sağlanmasının tek yolu olarak aşılardaki fikri ve sınai hakların kaldırılması gösterildi.

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