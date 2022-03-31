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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: Barış, elmaslardan daha değerli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ülkenin elmas şehri" olarak bilinen Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını belirterek, "Barış, elmaslardan daha değerli." dedi.

Selen Temizer   | 31.03.2022
Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: Barış, elmaslardan daha değerli

Brüksel

Zelenskiy'nin videokonferans ile bağlandığı Belçika Federal Meclisi oturumu, Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla başladı.

Ülkesinin 8 yıldır savaşta ve son 36 gündür ise Rusya'nın saldırısı altında olduğunu belirten Zelenskiy, birçok kişinin Ukraynalıların bu kadar dayanamayacağını düşündüğünü, aksine cesaretlerinin pek çok kişinin hayranlığını kazandığını dile getirdi.

Zelenskiy, Mariupol kentinin yüzde 90'ının yıkıldığını, 4 haftadır kentin tam kuşatma altında olduğunu, su, gıda, ilaç kalmadığını vurgulayarak, "Kadınların, çocukların ve yaşlıların kaçabilmesi için her gün insani koridoru korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazen işe yarıyor. Ancak çoğu zaman Ruslar şehri terk etmeyi mümkün kılmıyor." diye konuştu.

Mariupol'deki durumu Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden Belçika'daki Ypres'teki muharebeye benzeten Zelenskiy, uçuşa yasak bölge talebini yineledi.

Bu talebin kabul edilmemesinin nedenine değinen Zelenskiy, Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını söyledi. Zelenskiy, "Barış, elmaslardan daha değerli." ifadesini kullandı.

Parlamenterler, Zelenskiy'i konuşmasının bitiminde uzun süre ayakta alkışladı.

Oturumun sonunda söz alan Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Zelenskiy'nin talebini anladığını ancak bunun Rusya ile topyekun savaşa girmek anlamına geleceğini savundu.

Zelenskiy, bundan önce de Avustralya ve Hollanda meclislerine seslenmişti.

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