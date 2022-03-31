Dolar
14.68
Euro
16.27
Altın
1,947.60
ETH/USDT
3,295.90
BTC/USDT
45,816.00
BIST 100
2,233.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Ali Cura   | 31.03.2022
Rusya, AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasının tüm sınırları aştığına dikkat çekildi.

Brüksel’in kitlesel ve keyfi olarak Rus vatandaşlarını ve şirketlerini tek taraflı yaptırımlara tabi tuttuğu belirtilen açıklamada, yürürlükteki tüm uluslararası hukuk normlarının göz ardı edilerek bu kimselerin kişisel verilerinin kamuya açıldığına işaret edildi.

Ukrayna’da Rusya karşıtlığına destek veren Avrupalı yetkililerin, Kiev’in Minsk Anlaşmalarını da sabote etmesine müsamaha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Brüksel’in bunlardan ders almak yerine Rusya’ya karşı yaptırım kararları aldığı, bu gayrimeşru çabalara diğer egemen ülkeleri de baskı ve şantaj ile dahil etmeye çalıştıkları aktarıldı.

Batı tarafından Rusya'ya, Rus vatandaşlarına, yabancı ülkelerin Rusça konuşan sakinlerine ve Rusya’nın önde gelen şirketlerine karşı “hibrit savaş” ilan edildiği vurgulanan açıklamada, “AB’nin hesabı açık. Bizi hayati çıkarlarımızdan vazgeçmeye zorlamak. Bütün bunlar, kolektif Batı'nın Rusya'yı kontrol altına alma politikasının bir parçasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

AB’nin eylemleriyle yalnızca Rusya ile ilişkileri çıkmaza sokmakla kalmadığı, aynı zamanda kendi vatandaşlarının refahını, güvenliğini, küresel, finansal ve ekonomik sistemin istikrarını da tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, mütekabiliyet ilkesine uygun şekilde Rus tarafının AB üye devletlerinin ve AB yapısının temsilcilerini yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yaptırımlar AB’nin askeri yapılarının yöneticileri ve AB komiserleri dahil, AB’nin üst düzey yöneticilerine yöneliktir. Ayrıca Rus karşıtlığı politikalarını teşvik eden Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu da yaptırımlara tabidir. Rusya’nın cevap niteliğindeki kara listesine ayrıca bazı AB’ye üye devletlerin hükümet ve parlamento başkanları, Rus karşıtı duyguları kışkırtan kamuya mal olmuş kişiler ve medya çalışanları da dahil edildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaptırım kararı ile ilgili notanın AB’nin Moskova’daki temsilciliğine iletildiği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir

Benzer haberler

AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: Barış, elmaslardan daha değerli

Rusya, AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldı

İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi
Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor

Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor
Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek