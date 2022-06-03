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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırısıyla başlayan savaşta zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 03.06.2022
Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 100'üncü gününde yakın çalışma ekibini de arkasına alarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"Ukrayna Halkın Hizmetkarı Parti Başkanı David Arakhamia burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak burada, Devlet Başkanı burada" diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ekibimiz çok daha büyük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada. En önemlisi insanımız, ülkemizin insanlarının burada olmasıdır. Yüz gündür Ukrayna'yı savunuyoruz. Zafer bizimdir."


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