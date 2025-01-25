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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Trump'ın savaşı sonra erdirme girişimini desteklediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sonra erdirme girişimini desteklediğini ve Trump'ın başarılı olabileceğini belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Zelenskiy, Trump'ın savaşı sonra erdirme girişimini desteklediğini söyledi

Kiev

Zelenskiy, başkent Kiev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sonra erdirme girişimini desteklediğini kaydetti.

Zelenskiy, Trump'ın bu konuda başarılı olma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Savaşı bitirmek için düzenlenebilecek herhangi bir müzakereye Ukrayna'nın katılmasının şart olduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakereler sadece Ukrayna ile yapılabilir. Aksi takdirde işe yaramayacak." dedi.

Rusya'nın bugün Moldova'yı enerji sorunlarıyla karşı karşıya getirmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, enerji alanında bu ülkeye destek vermeye hazır olduklarını anlattı.

Zelenskiy, İsviçre'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiğini ve Azerbaycan gazının Avrupa'ya aktarılması için Aliyev'e Ukrayna'nın altyapısını teklif ettiğini dile getirdi.

Rus gazına ihtiyaç duymadıklarını söyleyen Zelenskiy, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişine artık izin vermeyeceklerini söyledi.

Sandu ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade ederek, "Ukrayna'nın cesareti Moldova'da barışı garantiliyor. Ukrayna halkına her zaman minnettar olacağız. Cesaretiniz ve fedakarlığınız Moldova'yı savaştan korudu." dedi.

Rusya'nın Moldova'da istikrarsızlık yaratmaya çalıştığın savunan Sandu, Moskova'nın, kendi desteklediği bir hükümeti Moldova'da iktidara getirmek için çaba sarf ettiğini ileri sürdü.

Sandu, "2025'in hepimizin aradığı barışı getirmesini umuyorum. Sadece Ukraynalılar için değil, aynı zamanda tüm bölge ve kıta için." ifadesini kullandı.

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