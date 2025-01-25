Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi
Almanya'nın başkenti Berlin ve Köln kentinde binlerce kişi, aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.
Berlin
Berlin’de aşırı sağın yükselişine karşı “ışıklı gösteri” düzenlendi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkede ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı onbinlerce kişi “ışıklı gösteri" düzenledi.
Eylemciler, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı çevresinde toplandı.
Gösteride, Almaya ve Avrupa’da aşırı sağın yükselmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve son dönemde Avrupa’daki aşırı sağcı partilere destek veren ABD’li iş insanı Elon Musk da protesto edildi.
Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine tepki gösterilen eylemde, üzerinde “AfD’ye kırmızı kart”, “Demokrasi”, “İnsanlık için kayıt olun”, “Sessiz kalan onaylar”, “Nefret, kışkırtma ve ırkçılığa karşı”, “AfD yasağı şimdi” ve “Duruşunuzu gösterin” yazan döviz ve pankartlar taşındı.
Gösteriye katılanların birçoğu boynunda ışıklandırma zincircileri sararak veya ellerinde mum veya el fenerleriyle katıldı.
Berlin polisi gösteriye 35 bin kişinin katıldığını ifade ederken eylemi organize edenler, bu sayının 100 bin olduğunu duyurdu.
Köln kentinde binlerce kişi gösteri düzenledi
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kentinde aşırı sağa karşı düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.
Çeşitli parti, dernek ve sendikaların oluşturduğu “Köln geçit vermiyor” inisiyatifi, “12’ye 5 var. Demokrasi için ses çıkarın” sloganıyla aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.
Gösteri için binlerce kişi, Heumarkt Meydanı’nda toplandı ve ardından yürüyüş gerçekleştirdi.
Alman basınına göre gösteriye 20 binden fazla kişi katıldı.
Gösteriyi düzenleyen inisiyatif tarafından yapılan açıklamada, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ülke siyasetinde daha fazla etki kazanma riski bulunduğuna işaret edilerek, “23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerde çok şey tehlikede.” ifadesi kullanıldı.
Gösteride göç politikasını sertleştirmek isteyen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'e de tepki gösterildi.
Almanya’nın Aschaffenburg ve Halle gibi kentlerde de aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.