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Dünya

Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı olarak yemin edip görevine başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Pete Hegseth, yemin ederek ABD Savunma Bakanı olarak mesaisine başladı.

Mücahit Oktay  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı olarak yemin edip görevine başladı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

New York

Hegseth, ABD Senatosu'nda dün yapılan oylamanın ardından bugün düzenlenen yemin töreniyle, Dışişleri Bakanı Rubio'dan sonra resmen görevine başlayan ikinci bakan oldu.

Ülkenin 29. savunma bakanı olan Hegseth, Senato'daki oylamada kendisine oy vererek eşitliği bozan ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'e teşekkür etti.

Hegseth, yemin sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "savaşmak yerine caydırma" ilkesini benimseyeceklerini belirterek, ancak gerektiğinde düşmanı yok etmek için "ezici ve kararlı bir güç" ortaya koyacaklarını vurguladı.

Öte yandan Trump, Truth Social platformunda "Pete Hegseth'i tebrik ederim. Harika bir Savunma Bakanı olacak!" diye yazdı.

Pentagon'a liderlik edecek olan Hegseth için Senato'da yapılan oylama, 50-50'lik beraberlikle sonuçlanmış, aynı zamanda ABD Senatosu Başkanı olan JD Vance'ın oyuyla denge Hegseth'in lehine bozulmuştu.

Hegseth’in adaylığı ve hakkındaki iddialar tartışma yaratmıştı

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından Hegseth’in işe alkollü gitme iddialarının yanı sıra ismi açıklanmayan bir kadının 2017'de California'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise rapor ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.

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