ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katılacak
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Papa 14. Leo'nun 18 Mayıs Pazar günü yapılacak göreve başlama törenine katılacağı bildirildi.
Washington
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Papa 14. Leo'nun pazar günkü göreve başlama törenine ABD heyeti adına JD Vance başkanlık edecek.
- Papa 14. Leo, barış için çalışmaya hazır olduğunu söyledi
- Papa 14. Leo, İznik seyahati için hazırlandığını söyledi
- Kıdemli Vatikan muhabirleri, Katolik Kilisesi'nde Papa 14. Leo ile başlayan dönemi değerlendirdi
- ABD’li ilk Papa 14. Leo'nun geçmişteki tutum ve icraatları merak konusu oldu
- Kaygılar, çekinceler ve endişeler arasında: Amerikalı bir Papa seçilmesi ne anlama geliyor?
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da yer alacağı heyette diğer üst düzey isimlerin de hazır bulunacağı kaydedilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Papa, pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek göreve başlama ayinine başkanlık edecek.
Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) ikinci gününde, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin en az 89'unun oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti.
Tarihin ilk ABD'li Papa'sı olan Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.