Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,892.10
BTC/USDT
30,638.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
logo
Dünya

Zelenskiy: (Putin) Silahlandırdıkları tarafından kuşatma altında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Dilara Karataş  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Zelenskiy: (Putin) Silahlandırdıkları tarafından kuşatma altında

Ankara

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rus propagandasının yalanları gizlemeyeceğini savundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.

Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında." ifadesini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi
Balıkesir'de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Benzer haberler

İngiltere Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

İngiltere Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

Avusturya'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

İran: Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz

GÖRÜŞ - Wagner vakası ve Putin'in cevabı

GÖRÜŞ - Wagner vakası ve Putin'in cevabı
Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin

Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin
Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor

Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet