Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,892.10
BTC/USDT
30,638.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
logo
Dünya

Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner Grubunun girdiği Rostov ve Voronej'de askeri hareketlilik devam ediyor.

Ruslan Rehimov  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor Fotoğraf: Arkady Budnitsky/AA

Moskova

Rostov bölgesi Rostov-na-Donu şehrindeki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, sokaklardaki kritik noktalarda nöbet tutuyor.

Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor.

Bölgede zaman zaman patlama seslerinin geldiği iddia ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve Rostov-na-Donu'da çekildiği öne sürülen bazı görüntülerde ise kentte meydana gelen patlama sonrasında insanların sokakta koşuştuğu görülüyor.

Wagner'in girdiği bir diğer bölge Voronej'de ise bir petrol deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi hususunda açıklama yapılmazken yangına 100'den fazla ekip ve 30'dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde, kara yollarında hareket eden askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Yine sosyal paylaşım sitelerinde Rus ordusuna ait uçak ve helikopterlerin Wagner üyeleri tarafından düşürüldüğü yönünde görüntüler paylaşılıyor ve iddialar dillendiriliyor.

Ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılırken başkent Moskova'da ise AA muhabirlerinin izlenimlerine göre durum sakin ve hayat normal akışıyla sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi
Balıkesir'de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Benzer haberler

İngiltere Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

İngiltere Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

Avusturya'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

İran: Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz

GÖRÜŞ - Wagner vakası ve Putin'in cevabı

GÖRÜŞ - Wagner vakası ve Putin'in cevabı
Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin

Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin
Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor

Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet