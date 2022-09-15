Dolar
18.26
Euro
18.20
Altın
1,689.83
ETH/USDT
1,597.80
BTC/USDT
20,014.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bulunduğu konvoyun bir araca çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 15.09.2022
Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Harkiv

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenskiy'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Nikiforov, Zelenskiy'nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alacak
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
'Yunanistan bazı Batı ülkelerinin kayığına binmesin'
İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi

Benzer haberler

Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet