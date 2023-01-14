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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için mücadele devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğü Soledar ve Bahmut şehirlerini Rus ordusundan korumak için mücadele vermeye devam ettiklerini belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 14.01.2023
Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için mücadele devam ediyor

Kiev

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor."

Öte yandan, Avrupalı liderler ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ettiğini, Ukrayna'ya silah desteğin artması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın, özgürlüğün anlamını, Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğünün anlamını artık Ukrayna olmadan hayal etmesi kesinlikle imkansız." dedi.

Zelenskiy ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek Davos Ekonomik Forumu'na Ukrayna tarafının katılım sağlanması için hazırlık yaptıklarını da ifade etti.

Rusya, Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu, Ukrayna ise bu bilgiyi yalanladı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ise, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor." demişti.



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