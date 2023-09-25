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Dünya

Zelenskiy, ABD'nin M1 Abrams tanklarını teslim aldıklarını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD yapımı M1 Abrams tanklarının ülkesine ulaştığını açıkladı.

Aliia Raimbekova  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Zelenskiy, ABD'nin M1 Abrams tanklarını teslim aldıklarını duyurdu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'dan iyi haberler geldiğini belirterek, "Abramslar, halihazırda Ukrayna'da ve tugaylarımızı takviye etmeye hazırlanıyor. Anlaşmaları yerine getirdikleri için müttefiklerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni anlaşmalar arayışında ve tedarik coğrafyasını genişletmekte olduklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen 15'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "ABD'nin daha önce taahhüt ettiği M1 Abrams tanklarının yakında Ukrayna'ya gireceğini" açıklamıştı.

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