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Dünya

Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı

Türkiye'nin, Karadağ'a hibe ettiği 3 askeri araç, düzenlenen törenle Karadağ Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Lejla Biogradlija  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı Fotoğraf: Rusmin Radic - AA

Podgoritsa

Türkiye ve Karadağ arasında askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2019'da imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşması (AMİBA) çerçevesinde hibe edilen 3 askeri aracın teslim törenine, Karadağ İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanlığı Koordinatörü Filip Adzic ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan katıldı.

Başkent Podgoritsa'daki Marko Miljanov Popovic Kışlası'nda düzenlenen törende konuşan Adzic, iki ülkenin partnerlikten öte ilişkilere sahip olduğunu belirterek "İki ülke de NATO üyesi, dolayısıyla savunma alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmeli ve sürekli geliştirmeliyiz." dedi.

Türkiye ile ortak değerler üzerine geliştirdikleri ilişkileri gelecek dönemde de korumak istediklerini söyleyen Adzic, "Bugün yapılan yardımın anlamı çok büyük. Türkiye'nin, Karadağ askerine verdiği desteğin bir göstergesidir bu yardım. Bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim." diye konuştu.

Büyükelçi Kalkavan da Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde önemli adımlar attığını vurgulayarak savunma sanayisinde yerlilik oranının yaklaşık yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Karadağ ile işbirliğine devam edeceklerini belirten Kalkavan, Türkiye'deki askeri okulların gelecek dönemlerde Karadağ'dan öğrenci almaya hazırlandıklarını da duyurdu.

Bu arada, BMC firmasından tedarik edilen iki lojistik araç ve bir yakıt tankeri, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi ve Karadağ Savunma Bakanlığı yetkilisi arasında imzalanan teslim tutanağıyla Karadağ tarafına teslim edildi.


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