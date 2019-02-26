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Dünya

Zarif: İstifam Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak içindir

İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıkladı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 26.02.2019
Zarif: İstifam Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak içindir

İstanbul

İran merkezli "Arya" haber sitesine konuşan Muhammed Cevad Zarif, "İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum." dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim." ifadelerini kullandı.

Zarif, konuya ilişkin bunun dışındaki görüşlerin kişilerin hayal mahsullerinden ibaret olduğunu dile getirdi. 

"Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri Bakanı vardır"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Zarif'in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır." ifadesini kullandı. 

Ruhani'nin bugün Merkez Bankası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaya işaret eden Vaizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın bugün Dışişleri Bakanı'na övgüde bulunması Dr. Zarif'in akılcı ve etkili konumundan tamamen memnun olduğuna ilişkin açık bir işaret, taraflı ve doğru olmayan analizlere de sert bir cevaptır."

Merkez Bankası'nı ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, dün istifasını açıklayan Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye karşı verilen savaşın ön cephesinde olduğunu söylemişti. 

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.

Zarif’in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

İstifa kararı henüz onaylanmadı

İran meclisinden yaklaşık 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Zarif'in istifasını kabul etmeme çağrısında bulundu. Zarif'in istifasına karşı olduğu belirtilen Ruhani de henüz Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi. 

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir diplomat, Zarif'in istifa kararının arkasında Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu ancak bakanın istifasını geri alma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.

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