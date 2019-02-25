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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Muhammet Kurşun  | 25.02.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini açıkladı.

Zarif, paylaşımda, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Zarif'in istifasını doğruladı.

Zarif'in istifa nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

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