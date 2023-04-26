Dolar
19.42
Euro
21.47
Altın
1,994.06
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Dünya

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin koruması altındaki yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olaya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 400 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik Yahudiler İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Fanatik Yahudilerin bazıları Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açmaya, bazıları da dini ritüeller gerçekleştirmeye çalıştı.

İsrail polisi daha sonra bayrak açan Yahudi yerleşimcileri dışarı çıkardı.

Yahudi yerleşimcilerin "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

İsraillilerin, 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu kutladığı "Bağımsızlık Günü" İbrani takvimine göre bu yıl 26 Nisan'a denk geliyor. Filistinliler ise tarihi Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulduğu günü "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak adlandırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek
Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Benzer haberler

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Netanyahu'dan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını bayrama kadar durdurma kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet