Dolar
33.88
Euro
37.75
Altın
2,516.70
ETH/USDT
2,603.90
BTC/USDT
59,561.00
BIST 100
9,982.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacakları maç öncesi son antrenmanını Wankdorf Stadı'nda yapıyor
logo
Dünya

Yunanistan'daki yangının mağdurları Başbakan Miçotakis'in istifasını istedi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve 'yılın en büyük felaketi' olarak değerlendirilen yangının mağdurları, bölgede toplantı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifa çağrısı yaptı.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Yunanistan'daki yangının mağdurları Başbakan Miçotakis'in istifasını istedi

Atina

Miçotakis, yangın felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede, Miçotakis başkanlığında, hükümet yetkilileri ve yerel idarecilerle yangının etkilerine ilişkin toplantı düzenlendi. Bu sırada yangın nedeniyle mağdur olan kişilerden oluşan bir grup dışarda gösteri yaptı.

Yangın mağdurları, hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Miçotakis'in istifasını istedi. Kalabalık, Miçotakis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Yangın mağdurlarına kira yardımı yapılacak

Miçotakis, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Yunanistan'da yaklaşık 4 bin farklı noktada orman yangınlarına müdahale edildiğine ve bu yangınların büyük kısmının Atina'yı da kapsayan Attiki Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı, mağdurlara verilecek destekler ele alındı.

Toplantının ardından açıklanan verilere göre, yangın nedeniyle 97 ev kullanılamaz hale geldi. Bunlardan 57'sinin yıkılması gerektiği tespit edildi.

Yangın mağdurlarına kira yardımı yapılmasına karar verildi. Mağdurların kamuya olan borçları da ertelendi.

Miçotakis, yangının ardından "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." demiş, bu ifadeye muhalefet ve yangın mağdurları büyük tepki göstermişti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Varnavas'ta başlayarak Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Sivas'ta çıkan yangında 40 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İLBANK, ülke genelinde yılın ilk yarısında 179 projeyi hayata geçirdi

Benzer haberler

Yunanistan'daki yangının mağdurları Başbakan Miçotakis'in istifasını istedi

Yunanistan'daki yangının mağdurları Başbakan Miçotakis'in istifasını istedi

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Evinin yanması nedeniyle göç ettiği İzmir'de yangın yine onu buldu

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet