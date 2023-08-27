Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,652.70
BTC/USDT
26,077.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar kontrol altına alınamıyor.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Atina

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye ziyaret
Aydın'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Yunanistan'da yangınların 8'inci gününde tahliyeler sürüyor

Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak

Batı Trakyalı Türklerden yağmur duası

Batı Trakyalı Türklerden yağmur duası
Denizlili ormancılar Çanakkale yangınında alevlerin arasında kaldıkları anları anlattı

Denizlili ormancılar Çanakkale yangınında alevlerin arasında kaldıkları anları anlattı
Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet