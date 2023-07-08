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Dünya

Yunanistan'da yeni hükümetten Türkiye ile diyalog ve işbirliği mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümünün ertelenmesinin iki ülkenin de faydasına olmadığını belirterek, Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Yunanistan'da yeni hükümetten Türkiye ile diyalog ve işbirliği mesajı

Atina

Yeni hükümet programının ele alındığı Meclis görüşmelerinde Yerapetritis, ülkesinin dış politika önceliklerine ilişkin bilgi verdi.

Yerapetritis, "Uluslararası hukuka saygı ile işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor." dedi.

Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirten Yerapetritis, iki taraf arasında görüşmelerin yeniden başlaması, güven artırıcı önlemlerle pozitif gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta Vilnius’taki NATO Zirvesi'nde bir araya geleceğine dikkati çeken Yerapetritis, Miçotakis'in Erdoğan ile karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurmaya çalışacağını ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirterek, "Bu sorunların sürekli ertelenmesi, iki ülkenin de çıkarına hizmet etmiyor." dedi.

Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın dış politika önceliği olduğunu kaydeden Yerapetritis, iki devletli çözümün ise kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

Yerapetritis, ülkesinin revizyonizmi kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak, Lozan Antlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle belirlenen statükonun değiştirilemeyeceğini savundu.

Atina'nın uluslararası ilişkilerde aktif politika izlemeyi hedeflediğini anlatan Yerapetritis, Yunanistan'ın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini, Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) perspektifi için inisiyatif alacağını, Doğu Akdeniz'de bölgesel işbirliğine önem vereceğini, İsrail, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

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