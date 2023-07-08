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Dünya

Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Atina

Ülkede 25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından kurulan Miçotakis hükümetine, 300 sandalyeli mecliste, iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 158 milletvekili güvenoyu verdi.

Oylama öncesi mecliste konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi'nin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını, hükümetin yeni dönemde ülkede refahın artırılmasını hedeflediğini belirtti.

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