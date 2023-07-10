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Dünya

Yunanistan'da sıcaklık 44 dereceyi bulacak

Yunanistan'da 6 gün sürecek sıcak hava dalgasının etkili olacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Yunanistan'da sıcaklık 44 dereceyi bulacak

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, sıcaklığın başkent Atina'da perşembe günü 40 derece, cumartesi günü de 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

"CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgasının yaklaşık 6 gün süreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, aşırı sıcağa karşı uyarıda bulunurken, Çalışma Bakanı Adonis Yeorgiadis'in başkanlığında uzmanlar ve yetkililerin katılımıyla aşırı sıcaklarda çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Atina Belediyesi de yarından itibaren klima ile soğutulan 7 farklı alanın ihtiyaç sahiplerinin hizmetine verilmesine karar verdi.

Klima ile soğutulan merkezler, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Boğulma vakalarında son iki haftada artış

Öte yandan Yunanistan'da 15 günde 50'den fazla kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, son 15 günde boğulma nedeniyle ölenlerin büyük bölümünün 70 yaş üzerinde olduğu kaydedildi.

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