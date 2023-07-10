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Dünya

ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek

ABD, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma arzusunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden, AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Üyeliğin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki bir mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, "Odak noktamız, NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç." değerlendirmesinde bulunuldu.


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