Üsküp Büyükelçisi Kara'nın tercihi 'Seçim zaferi' oldu

İSTANBUL

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak her kategoriden birer fotoğraf seçti.

Kara, seçkide yer alan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Büyükelçi Kara, "haber" kategorisindeki tercihini, Kayhan Özer'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşları selamladığı "Seçim zaferi" isimli fotoğraftan yana kullandı.

"Annemle babamın anısı için bu fotoğrafı seçtim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya örnek bir lider olduğunu belirten Kara, Erdoğan'ı aile büyüğü olarak gördüğünü söyledi.

"Seçim zaferi" fotoğrafını merhum anne ve babası için seçtiğini anlatan Kara, "Milletvekili olduktan sonra birinci yıl babamı, ikinci senesinde annemi kaybettim. Her ikisinin de uzun yıllar ciddi hastalıkları vardı. O dönem başbakanımızdı cumhurbaşkanımız. Babam son dönemleriydi, yatakta yatıyordu. Annem de Yasin (suresi) okuyordu. Babam televizyon izliyordu, 'Bu adama yanlış yaparsan sana hakkımı helal etmem' dedi. Annem de Yasin okuduktan sonra kapattı, 'Ben de analık hakkımı helal etmem' dedi. Rahmetli annem ve babamın bana emaneti bu. Annemle babamın anısı için bu fotoğrafı seçmek istedim." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in imzasını taşıyan "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafa oy veren Kara, "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafını seçti.

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Kara'dan Anadolu Ajansına ziyaret

Bu arada, Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Ziyarette, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Büyükelçi Tülin Erkal Kara'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajans'nın ilk başvurdukları kaynak olduğunu dile getiren Kara, AA haberlerini güvenilir veri olarak kabul ettiklerini belirtti.

AA'nın birçok ülkede deneyimli kadrolarıyla yer aldığını aktaran Kara, "AA, ülkemizin ne kadar güçlü hale geldiğinin ve ilerlediğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Kara, AA'nın çeşitli ülkelerde kurduğu ofislerle yerli halka iş imkanı da sağladığını ifade ederek, haberleri en doğru yoldan halka ulaştırdığını vurguladı.

Altınalan da kurumun faaliyetlerini anlatarak, Türkiye'nin kamu diplomasisi organı olduğu bilinciyle yayın yaptığını dile getirdi.

Muhabir: Kaan Bozdoğan, Zeynep Rakipoğlu