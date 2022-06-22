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Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları grev yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve personel sayısının artırılması talebiyle greve gitti.

Derya Gülnaz Özcan   | 22.06.2022
Yunanistan'da sağlık çalışanları grev yaptı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla sağlık çalışanları, Atina ve çevresinde greve giderken bir grup da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Mavili Meydanı'nda başlayan protesto yürüyüşü, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlandı.

Eylemciler, Bakanlık önünde attıkları sloganlarla sektördeki personel sayısının azalışına dikkati çekti ve sağlığa devlet bütçesinden daha büyük pay ayrılmasını talep etti.

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