Yunanistan'da sağlık çalışanları grev yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve personel sayısının artırılması talebiyle greve gitti.
Atina
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla sağlık çalışanları, Atina ve çevresinde greve giderken bir grup da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Mavili Meydanı'nda başlayan protesto yürüyüşü, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlandı.
Eylemciler, Bakanlık önünde attıkları sloganlarla sektördeki personel sayısının azalışına dikkati çekti ve sağlığa devlet bütçesinden daha büyük pay ayrılmasını talep etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.