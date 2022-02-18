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Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı

Derya Gülnaz Özcan   | 18.02.2022
Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı

Atina

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" talebiyle başkent Atina'da eylem düzenledi.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) da destek verdiği eylemde, sağlık çalışanları yolu kapatmak istediğinde polisin müdahalesi ile karşılaştı. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Sağlık çalışanları, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sağlıkçıların karşılaştıkları zorluklara dikkati çekerek, "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" taleplerini dile getirdi.


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