Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle bir köy tahliye edildi
Yunanistan'da Fokida'nın Delfus bölgesindeki Ksirogiannis'de çıkan orman yangınının hızla büyümesi nedeniyle bir köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.
Gümülcine
Yunan basınındaki haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının hızla büyümesi üzerine Misokampos köyünde yaşayan vatandaşlara, "köylerini terk etmeleri ve Desfina'ya doğru gitmeleri" çağrısı yapıldı.
Bölgede "acil durum" ilan edilirken, yangına 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.