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Dünya

Yunanistan'da orman yangını riskine karşı sarı alarm verildi

Yunanistan'ın büyük bir bölümünde yüksek orman yangını riski nedeniyle sarı alarm verildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Yunanistan'da orman yangını riskine karşı sarı alarm verildi

Gümülcine

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının yayımladığı yangın riski tahmin haritasına göre, ülkenin birçok bölgesi yüksek orman yangını riski altında bulunuyor.

Bu bölgeler arasında Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Doğu Makedonya ve Trakya, Halkidiki, Girit, Zakinthos, Kefalonya ve Rodos adaları yer alıyor.

Yangın riski nedeniyle itfaiye teşkilatının ikinci derece hazırlık durumuna geçtiği belirtilen haberlerde, gün boyu hava gözetleme devriyeleri yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunarak, yangın çıkmasına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmalarını tavsiye etti.

Yangın durumunda ise resmi makamların talimatlarına uyulmasının önemi vurgulandı.

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