Gazzeli kadın, İsrail saldırılarında ölenler için yıkılan evlerin molozlarından kabir hazırlıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden yıkıcı saldırıları altında ailesiyle hayata tutunmaya çalışan Hayat Ebu Hatab, ailesiyle birlikte, enkazlardan topladıkları moloz, taş ve demiri, bombardımanda ölenler için mezar hazırlamakta kullanıyor.
Gazze
Gazze'deki saldırılar nedeniyle 10 ayı aşkın süredir defalarca zorla yerinden edilen Filistinli Hayat, her gün onlarca can kaybına tanıklık edilen bölgede hayatını kaybedenlere bir mezar hazırlanması için oğulları ve torunlarıyla birlikte çalışıyor.
Hayat Ebu Hatab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işe neden başladığını ve yaşadığı zorlukları anlattı.
Filistinli kadın, "İsrail'in saldırılarına ve katliamlarına devam etmesi sonucu can kaybı büyük oranda artıyor; kabirlerin yapılması ve defin için hazırlanması gerekiyor. Hazır mezar olmadığı için bazen ölülerimizi kumlara defnetmek zorunda kaldık." dedi.
Gazze'deki sınır kapılarının kapatılması ve İsrail'in bölgeye girişini engellediği için mezarları uygun şekilde hazırlamada kullanılabilecek hiçbir inşaat malzemesinin bulunmadığını hatırlatan Filistinli Hayat, "Bu nedenle mezarları hazırlamak için alternatif arayışlara yöneldik ve yıkılan evlerin molozlarını kullanmaya başladık." ifadesini kullandı.
Moloz yığınlarını yeniden harca dönüştürme
Enkazdan buldukları malzemelerle harç hazırladıklarını aktaran 58 yaşındaki Filistinli kadın, "İsrail'in saldırılarının başlamasından önce bölgede bulabildiğimiz çimento şimdi yok denecek kadar az; olan da çok pahalı. Enkazdan topladığımız moloz, fayans, taş gibi malzemeleri çekiçle küçük parçalara ayırıp ufalıyoruz. Bunu harç yapımında kullanıyoruz." diye konuştu.
Çimentoya ulaşamadıkları için enkazdan topladıklarını ufak parçalar haline getirdiklerini; onları kumla karıştırarak bir harç hazırladıklarını söyleyen Hayat, kalıplarının arasına döktükleri harcın kurumasını beklediklerini; daha sonra da bloklar halinde kabirde kullanılmak üzere hazır ettiklerini anlattı.
Mezarları hazırlayacak yeterli işçi olmadığını da belirten Filistinli kadın, "Biz de enkazda molozları toplayıp onları ufalama işi için genellikle torunlarımıza; çocuklara güveniyoruz. Can kaybında yaşanan ciddi artışların gölgesinde, ölülerimizi defnedebilmek için çimento, çakıl gibi inşaat malzemesi gerekiyor. Bunun için Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılmasını istiyoruz." dedi.
Babaanne, torun birlikte çalışıyor
Filistinli kadının 14 yaşındaki torunu Musa Ebu Hatab da İsrail askerlerinin Han Yunus'ta buldozerlerle yıktığı mezarları onarmasında babaannesine yardım ettiğini belirtti.
Musa, enkazdan topladığı molozları, plastik bir kovaya koyarak babaannesi ya da amcalarına taşıdığını anlattı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.