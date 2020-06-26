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Dünya

Yunanistan'da mültecilere destek gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi, hükümetin mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin protesto düzenledi.

Ayhan Mehmet   | 26.06.2020
Yunanistan'da mültecilere destek gösterisi Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), hükümetin mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararını protesto etti.

Akşam saatlerinde, Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, ''Sınırları açın'', ''Tahliyelere hayır'', ''Mültecilerin sokakta kalmasına izin vermeyiz'' sloganları attı.

''Mülteciler hoşgeldiniz'' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, daha sonra kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Barışçıl geçen gösteriye çeşitli sol grupların yanı sıra Atina'da yaşayan göçmen grupları da katıldı.

Yunan makamları, başkent Atina ve diğer kentlerde yaklaşık 11 bin mülteciyi, Avrupa Birliği'nce finanse edilen konaklama programları kapsamında kendilerine tahsis edilen evlerden tahliye etmeyi planlıyor.

Boşaltılacak evlere Ege adalarındaki aşırı kalabalık kamplarda kalan mültecilerin yerleştirilmesi, bu adalardaki sığınmacı yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

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