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Dünya

Yemen ordusu, Hudeyde'de Husilere ait İHA deposunu vurduğunu duyurdu

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde'de İran destekli Husilere ait patlayıcı ve insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu deponun imha edildiğini açıkladı.

Halime Afra Aksoy   | 27.06.2020
Yemen ordusu, Hudeyde'de Husilere ait İHA deposunu vurduğunu duyurdu

Al Hudaydah

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonla imha edilen deponun Hudeyde'nin merkez kentinin doğu banliyölerinde bulunduğu belirtildi. 

Operasyonun, Husi milislerin orduya ait mevzilere yönelik başlattığı topçu saldırılarına ve Hudeyde'deki ateşkesin ihlaline misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi.

Söz konusu saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da olduğu onlarca Husi militanın öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Saldırının ardından deponun bulunduğu alandan alevlerin yükseldiği ve uzun süre patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanını, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor. 

Koalisyon güçleri bünyesindeki bir Bahreyn askeri öldü

Öte yandan Bahreyn Silahlı Kuvvetleri, Yemen'deki koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan askerlerinden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan asker Cuma Mübarek Salim'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazesi Bahreyn'deki İsa Hava Üssü'ne getirilen asker için burada tören düzenlendi.

Açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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