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Dünya

Yunanistan'da muhalefet partisi lideri AİHM'e başvurdu

Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduğu bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 06.12.2022
Yunanistan'da muhalefet partisi lideri AİHM'e başvurdu

Atina

KINAL'den yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.

Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi.

Muhalefet partisi lideri, daha önce suç duyurusunda bulunmuştu

Andrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis'in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.

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