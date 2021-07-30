Euro
10.01
Dolar
8.41
BIST 100
1,384.93
Altın
1,828.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmaris’teki yangının Hisarönü Mahallesine yaklaşması üzerine helikopterler alevlere müdahale ediyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte

Turizm sezonunun açılmasının ardından vaka sayılarında yaşanan ciddi artış sebebiyle adalarda yeniden kapanma uygulanması düşünülüyor.

Mehmet Hatipoğlu   | 30.07.2021
Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte

Gümülcine

Yunanistan’da, turizm sezonunun açılmasının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın başta Ege adaları olmak üzere birçok bölgede üst sınıra dayandığı, bazı adalarda yeniden kapanma uygulamasının düşünüldüğü bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, aralarında ülkenin önemli turizm merkezlerinden Mikonos ve İos adalarının bulunduğu Ege adalarındaki vaka artışının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyerek yerel makamlara ve ziyaretçilere tedbirlere büyük hassasiyetle uymaları çağrısında bulundu.

Vakalarda artış görülen adalara ek sağlık görevlileri ve güvenlik ekipleri sevk edildiğini aktaran Hardalias, “Mikonos’ta 15 gün önce uygulanan tedbirlerin yeniden uygulanmasına bir adım kaldı.” dedi.

Öte yandan Rodos, Girit, Tinos, Thira, Santorini, Paros ve Zakinthos adalarındaki artışların da endişe verici boyutlara ulaştığı, “kırmızı bölge” olarak ilan edilen en az 8 adanın Sivil Savunma Genel sekreterliğince yakın denetim altına alındığı kaydedildi.

Yunanistan’da yaz sezonunun başından itibaren büyük yoğunluk yaşanan Mikonos’ta, 17-26 Temmuz'da vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 487 bin 709 vaka, 12 bin 935 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hastanede solunum cihazına bağlı 157 kişinin bulunduğu ülkede, son 24 saatte 2 bin 802 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede halkın yaklaşık yüzde 50’si aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi
Kovid-19 vakalarının en yüksek olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin
İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte

Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte

Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor

Yunanistan'da Sahil Güvenlikten kazazedelere yüksek miktarda kurtarma faturası

Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'da orman yangını
Bakan Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi: Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil

Bakan Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi: Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil
İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı