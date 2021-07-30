Euro
10.01
Dolar
8.41
BIST 100
1,384.78
Altın
1,828.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi

Barış Gündoğan   | 30.07.2021
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını belirtti.

Dün ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 316 bin 571 olduğunu kaydeden Koca, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi
Kovid-19 vakalarının en yüksek olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin
İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi

Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi