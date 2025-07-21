Yunanistan'da bu hafta sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması bekleniyor
Yunanistan'da bu hafta hava sıcaklığının 43 dereceye çıkması bekleniyor.
Atina
Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 26 Temmuz Cumartesi gününe kadar ülke genelinde aşırı sıcaklar hakim olacak.
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Gündüz 41 dereceye kadar ulaşan Yunanistan'da sıcaklıkların hafta boyunca artması öngörülüyor.
Başkent Atina için perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkenin kuzeybatısı ve orta kesiminde sıcaklıkların daha da yükselebileceği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.