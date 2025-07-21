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Dünya

Yunanistan'da bu hafta sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması bekleniyor

Yunanistan'da bu hafta hava sıcaklığının 43 dereceye çıkması bekleniyor.

Derya Gülnaz Özcan  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Yunanistan'da bu hafta sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması bekleniyor

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 26 Temmuz Cumartesi gününe kadar ülke genelinde aşırı sıcaklar hakim olacak.

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Gündüz 41 dereceye kadar ulaşan Yunanistan'da sıcaklıkların hafta boyunca artması öngörülüyor.

Başkent Atina için perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkenin kuzeybatısı ve orta kesiminde sıcaklıkların daha da yükselebileceği belirtiliyor.

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