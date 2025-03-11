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Dünya

Yunanistan'da basın mensuplarından 1 günlük grev

Yunanistan'da Basın Çalışanları Birliğinin (ESHEA) çağrısıyla tüm basın mensupları, 24 saatlik greve gitti.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Yunanistan'da basın mensuplarından 1 günlük grev

Atina

Basın mensuplarının toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışı 1 günlüğüne durduruldu.

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.

Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.

Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.

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