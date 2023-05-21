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Dünya

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.

Derya Gülnaz Özcan  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunanistan'daki araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.

İçişleri Bakanlığınca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 41'i geçti.


Sandıkların yüzde 37,49 oranında açıldığı sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.

İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12,4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6,86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,52 ile sıralandı.




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