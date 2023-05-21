Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,810.90
BTC/USDT
26,885.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı.

İsmail Özdemir, Stipe Majic  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Bir alışveriş merkezinin sergi alanında düzenlenen etkinlikte Hırvatistan, Avusturya, Slovenya, İtalya ve Macaristan'dan gelen katılımcıların demir yolu maketleri ve modelleri yer aldı.

Demir yollarının ve tren istasyonlarının modellerinin gösterildiği sergi büyük ilgi görürken, birçok katılımcı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birçok tarihi tren istasyonu ve trenin birebir küçültülmüş maketleri bulunan sergide mimari detaylara da yer verildi.

Avrupa'nın yanı sıra dünyanın farklı yerlerindeki demir yollarının da modellenerek maket haline getirildiği sergideki tarihi trenler özellikle çocukların beğenisini kazandı.

Sergi kapsamında katılımcılar için atölye etkinlikleri de düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ ve Karabük'te sağanak etkili oldu
"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

Benzer haberler

Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı

Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet