Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı.
Zagreb
Bir alışveriş merkezinin sergi alanında düzenlenen etkinlikte Hırvatistan, Avusturya, Slovenya, İtalya ve Macaristan'dan gelen katılımcıların demir yolu maketleri ve modelleri yer aldı.
Demir yollarının ve tren istasyonlarının modellerinin gösterildiği sergi büyük ilgi görürken, birçok katılımcı hatıra fotoğrafı çektirdi.
Birçok tarihi tren istasyonu ve trenin birebir küçültülmüş maketleri bulunan sergide mimari detaylara da yer verildi.
Avrupa'nın yanı sıra dünyanın farklı yerlerindeki demir yollarının da modellenerek maket haline getirildiği sergideki tarihi trenler özellikle çocukların beğenisini kazandı.
Sergi kapsamında katılımcılar için atölye etkinlikleri de düzenlendi.
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