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Dünya

Yunanistan Türkiye'yi protesto etti

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin, "Türk savaş uçakları tarafından taciz" iddiasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Furkan Naci Top   | 26.03.2019
Yunanistan Türkiye'yi protesto etti

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın içinde bulunduğu helikopterin Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığı iddiasına ilişkin Türkiye'yi protesto ettiği bildirildi.

Yunanistan diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Yunanistan Milli Günü törenleri kapsamında Didim açıklarındaki Eşek (Agathonisi) Adası'na giden Çipras'ın helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiği ileri sürülerek, Türkiye protesto edildi.

Büyükelçi Özügergin, görüşmede, herhangi bir taciz olayının meydana gelmediğini vurguladı.

Türk güvenlik kaynakları da Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtmişti.

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