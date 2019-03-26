Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.43
BIST 100
97,378.58
Altın
1,315.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da 'Büyük Trabzonlular Buluşması'
logo
Dünya

Netanyahu: Golan'dan asla vazgeçmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Mustafa Deveci   | 26.03.2019
Netanyahu: Golan'dan asla vazgeçmeyeceğiz

Kudüs

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasıyla cesaretlenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasından, ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin yıllık toplantısına telekonferans yoluyla katılan Netanyahu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün başlayan ve bu sabah erken saatlere kadar devam eden İsrail saldırılarına değinen Netanyahu, "Güçlü bir şekilde cevap verdik. Daha fazlasını yapmaya hazırız. Devletimizi ve halkımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Trump'a "Golan" teşekkürü

Netanyahu konuşmasında ayrıca, "Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini" tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasından dolayı Trump'a teşekkür ederek, "Başkan Trump yine tarih yazdı. Bu büyük alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Golan Tepeleri'nin önemine dikkati çeken Netanyahu, "Golan Tepeleri İsrail'in bir parçasıdır ve İsrail'in güvenliği ile tarihimiz için vazgeçilmez bir yerdir. Asla buradan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

BM'den 'Gazze savaşın eşiğinde' uyarısı

BM'den 'Gazze savaşın eşiğinde' uyarısı

Pompeo'dan Golan Tepeleri tepkilerine yanıt

'Netanyahu Suriye krizinin çözümü için Trump ve Putin'e plan sundu'

Suriye Türkmenlerinden ABD'nin Golan kararına tepki

Suriye Türkmenlerinden ABD'nin Golan kararına tepki
Hamas: Filistin direnişi halkı koruma hakkını kullanıyor

Hamas: Filistin direnişi halkı koruma hakkını kullanıyor
Rusya'dan İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı

Rusya'dan İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı