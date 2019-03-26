Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.43
BIST 100
97,378.58
Altın
1,315.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da 'Büyük Trabzonlular Buluşması'
logo
Dünya

AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerine Afrika kökenlilere uygulanan ayrımcılığa son vermeleri ve kolonyal dönemde işlenen savaş suçlarından dolayı özür dilemeleri çağrısı yaptı.

Yusuf Hatip   | 26.03.2019
AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa devletlerine Afrika'da işledikleri savaş suçlarını hatırlatarak, "çalınan eserleri geri vermeleri, özür dilemeleri ve tazminat ödemeleri" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, "Avrupa'daki Afrika kökenlilerin temel hakları" başlıklı metni 80'e karşı 535 oyla kabul etti.

Buna göre, AP, AB ve üyelerine eğitim, ev satın alma, kiralama, sağlık, cezai adalet, siyasal katılım ve göç gibi konularda "ırkçılık karşıtı politikalar geliştirmeleri ve ayrımcılığı durdurmaları" çağrısında bulundu.

Hapishanelerde yaşanan ölüm ve şiddet olayları

Metinde, Afrika kökenlilere karşı saldırıların arttığı anımsatılarak, nefret suçlarının tam olarak soruşturulması ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Avrupa hapishanelerindeki Afrika kökenlilere yönelik kötü muamelelerin kınandığı metinde, hapishanelerde yaşanan ölüm ve şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Metinde, Avrupa ülkelerinin cezai uygulamalarda, terörle mücadele önlemlerinde ve göç kontrollerinde etnik kökene dayalı fişleme yaptığı ifade edilerek, üye devletlere bu uygulamalara son vermeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

"Kolonyalizm tarihsel suç"

AB kurumlarına ve üye devletlere kolonyal dönemde işlenen insanlığa karşı suçları ve eşitsizlikleri düzeltme yolunda çözümler üretmeleri çağrısı yapılan metinde, "Bu tarihsel suçların günümüzde Afrika kökenliler için halen olumsuz etkileri söz konusu." ifadesine yer verildi.

Metinde, Avrupa devletlerinin, Afrika yönetimlerine kolonyal dönemde "işledikleri suçlardan dolayı tazminat ödemeleri, özür dilemeleri ve çaldıkları el sanatları ürünlerini iade etmeleri" gerektiği belirtildi.

Ayrıca AP, AB'ye kolonyal arşivleri kamuya açması ve eğitim müfredatına "kölecilik ve kolonyal" geçmişe dayanan tarihi bilgilerin konulması çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan mali polis gücü talebi

Avrupa Parlamentosu'ndan mali polis gücü talebi

Avrupa Parlamentosundan 'tek saate' onay

'Dünyanın düzeni için Çin ile Avrupa arasındaki ilişkiler vazgeçilmez bir hale geldi'

'Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz'

'Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz'
AP'den yeni telif hakları kurallarına onay

AP'den yeni telif hakları kurallarına onay
Avrupa Konseyi heyeti 31 Mart yerel seçimlerini izleyecek

Avrupa Konseyi heyeti 31 Mart yerel seçimlerini izleyecek