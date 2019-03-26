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Dünya

BM'den 'Gazze savaşın eşiğinde' uyarısı

BM Özel Koordinatörü Mladenov, "Gazze'de bir kez daha felaketle sonuçlanabilecek tehlikeli bir gerginlikle karşı karşı karşıya kalabiliriz. Son iki günde yaşananlar savaşın eşiğine ne kadar yakın olduğumuz gösterdi." dedi.

Betül Yürük   | 26.03.2019
BM'den 'Gazze savaşın eşiğinde' uyarısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde artan gerginliğe dikkati çekerek, yeni bir çatışmanın hiçbir tarafın çıkarına olmayacağı ve hem Filistin hem İsrail hem de bölgede ''yıkıcı sonuçlar doğuracağı'' uyarısında bulundu. 

Filistin ve İsrail'e maksimum itidal göstermeleri çağrısı yapan Mladenov, "Gazze'de bir kez daha felaketle sonuçlanabilecek tehlikeli bir gerginlikle karşı karşı karşıya kalabiliriz, son iki günde yaşananlar savaşın eşiğine ne kadar yakın olduğumuz gösterdi." ifadelerini kullandı.

Mladenov, Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin durması gerektiğini vurgulayarak, İsrail güvenlik güçlerine ise itidal çağrısında bulundu.

Gazze'den atılan roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, buradaki 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamıştı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerinde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.


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