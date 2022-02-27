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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Yunanistan, Rusya'ya protesto notası verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ölen Yunan kökenliler için bu ülkeye protesto notası verildiğini duyurdu.

Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 27.02.2022
Yunanistan, Rusya'ya protesto notası verdi

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov'u bakanlığa çağırarak, Sartana ve Bouga köylerine yönelik Rus hava saldırıları nedeniyle protesto notası verildiğini belirtti.

Nikos Dendias, Rusya'ya sivil kayıplara yol açan saldırılarını sonlandırması çağrısı yapıldığını, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunun hatırlatıldığını kaydetti.

Ukrayna'daki Yunan kökenlilerin güvenliğine özel önem verildiğinin altını çizen Dendias, Rusya'ya, bu kişilerin haklarına saygı duyması ve yaşamlarını koruma çağrısını yinelendi.

Mariupolis kenti yakınlarındaki Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'ya "bombardımanı derhal durdurmaları" çağrısı yapmıştı.

Atina yönetiminin, Ukrayna'ya Polonya üzerinden askeri malzeme ve insani yardım göndereceği aktarılmıştı.

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