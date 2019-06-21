Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.79
BIST 100
94,157.69
Altın
1,394.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'dan ABD'ye protesto notası

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 21.06.2019
İran'dan ABD'ye protesto notası

Tahran

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesi nedeniyle ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine protesto notasının iletildiğini belirtti.

Arakçi, ABD'nin İran hava sahasını ve karasularını ihlal ettiğini savunarak Washington yönetiminden sınırlarına saygı göstermesini ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalmasını istediklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

Trump, İran'a saldırı kararından son anda vazgeçmiş

Trump, İran'a saldırı kararından son anda vazgeçmiş

ABD firmalarına 'İran kontrolündeki hava sahasında' uçuş yasağı

'İran kara, deniz ve hava sahasını aktif şekilde savunmaya kararlı'

İran nükleer anlaşması görüşülecek

İran nükleer anlaşması görüşülecek
İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayımladı

İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayımladı
İran ABD'nin 'hava sahası ihlalini' BM'ye taşıyor

İran ABD'nin 'hava sahası ihlalini' BM'ye taşıyor