Euro
7.71
Dolar
6.85
BIST 100
115,843.00
Altın
1,769.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını açma kararı aldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 29.06.2020
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Gümülcine


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.

Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat’ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bin 451'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e çıktı
TBMM Başkanı Şentop: Koronavirüs salgını tüm insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini gösterdi
ABD'de maske takma zorunluluğu bulunmayan eyaletlerde Kovid-19 vakaları artıyor

Benzer haberler

Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Algı ve gerçeklik ekseninde Europol Terörizm Durumu ve Trendi Raporu

Yunan rejiminin Çameryalı Arnavutlara karşı işlediği soykırım açık bir yara olmaya devam ediyor

Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki

Türkiye'den, Yunan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisinin Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki
AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Borrel: Türkiye ile tekrar güven inşa etmeliyiz

AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Borrel: Türkiye ile tekrar güven inşa etmeliyiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumunu eleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumunu eleştirdi