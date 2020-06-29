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Dünya

Rus uçakları Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi

Rusya'nın, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait 2 uçağa önleme yaptığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 29.06.2020
Rus uçakları Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi

Moskova

Rusya Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait Boeing P-8A Poseidon ve RC-135 keşif uçaklarının, Karadeniz'de uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus Su-27 avcı savaş uçaklarının ABD uçaklarını önlemek amacıyla havalandığı belirtilerek, "Rusya'nın sınırları ihlal edilmedi. ABD'nin uçaklarına sürekli eşlik edildi. Rus uçakları, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden hava sahasını, uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı." ifadeleri yer aldı.

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